Iltempo.it - Schlein è quasi cotta: la ricetta al Nazareno è sempre la stessa

Che aria tira al? Direi la solita, il che tradizionalmente significa «cuocere a fuoco lento il segretario». Nelle ultime settimane infatti diversi accadimenti portano a pensare che qualcosa potrebbe cambiare prima delle prossime elezioni politiche, quelle in cui le opposizioni tenteranno di battere Giorgia Meloni e la sua coalizione. Ciò è vero innanzitutto per un motivo di carattere internazionale, perché appare ormai chiaro a tutti che il mix di ideologia «Green» ed esagerata attenzione ai temi dei diritti civili e dell'identità di genere stanno riservando batoste elettorali a tutte le latitudini, come si vedrà a breve con il voto tedesco della settimana che oggi comincia. Se poi a tutto questo aggiungiamo l'insofferenzapiù forte di gran parte dell'opinione pubblica verso una gestione «morbida» dell'immigrazione, ecco che esce il ritratto perfetto di una sinistra più adatta a perdere che a vincere: esattamente l'accusa che molti nel PD muovono (off the records) a Elly