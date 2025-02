Dayitalianews.com - Schianto tra auto sulla statale. Feriti mamma, papà e bimbo di sette mesi

Dopo gli incidenti dei giorni e delle settimane scorse, ancora un sinistro nel Salento. Un violentotrasi è verificatonel tardo pomeriggio di ieri. A farne le spese un’intera famiglia, tra cui, purtroppo, anche unpiccolo. Il grave scontro si è verificatostrada16, quella che da Lecce conduce a Maglie, esattamente in territorio di Cavallino, nelle vicinanze di Galugnano. Qui per cause ancora tutte da chiarire e verificare, si è verificato l’impatto terribile tra i due mezzi.tra, donna al Fazzi con codice rosso Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcunimobilisti di passaggio, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre, d’urgenza e con codice rosso, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.