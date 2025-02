Dayitalianews.com - Schianto contro un muro. Autista resta incastrato nell’abitacolo, grave in ospedale

Terzo incidente in poche ore nel Salento. Un uomo di 24 anni è stato trasportato e ricoverato indopo unounavvenuto nella notte tra domenica e lunedì. L’ennesimo incidente sulle strade salentine si è verificato intorno all’una della notte, esattamente sulla strada provinciale 71 che collega Ruffano a Casarano. Per cause ancora tutte da chiarire e specificare, un giovane di 24 anni ha perso illlo della sua auto, una Fiat Punto, ed è andato a sbattere violentementeundi cinta.un, 24enne in prognosi riservata al FerrariNelimpatto l’auto si è deformata e il ragazzo è rimasto incastrata tra le lamiere. Sul posto del violentissimounsono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato, d’urgenza e con codice rosso, il 24enne presso l’Ferrari di Casarano.