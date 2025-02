Ilrestodelcarlino.it - Scandiano, trovati in auto in possesso di droga

(Reggio Emilia), 17 febbraio 2025 – Notati in atteggiamento sospetto vicino un’vettura, in via delle Scuole di, sono stati controllati da una pattuglia di carabinieri in servizio perlustrativi, identificando quattro giovani tra i 23 e i 27 anni di età, da subito apparsi piuttosto nervosi. L’ispezione dell’ha portato al rinvenimento di sei pasticche di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina, cocaina suddivisa in due involucri termosaldati, del peso circa un grammi, altri quattro grammi di cocaina un involucro di plastica. Con l’accusa di detenzione a i fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri dihanno denunciato i quattro ragazzi, residenti frae il Modenese. E’ accaduto nei giorni scorsi, di prima mattina. Laè stata sottoposta a sequestro.