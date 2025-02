Ilrestodelcarlino.it - Scandiano cala il poker di vittorie consecutive

CMP GRANAROLO 67 EMIL GAS70 CMP GRANAROLO: Salcini, Trazzi 6, Biasco 6, Poli ne, Montanari 3, Paoloni 3, Marchi 17, Salsini 7, Lorenzini 7, Brotza 8, Poluzzi 10. All. Tasini. EMIL GAS: Fikri 2, Costoli, Astolfi 8, Fontanili 2, Bertolini 14, Levinskis 9, Vecchi, Caiti 23, Casini ne. All. Spaggiari. Arbitri: Indrizzi e Pongiluppi di Modena. Parziali: 14-20, 33-37, 51-51. L’Emil Gas(24) vince una dura battaglia a Granarolo (14) e centra ildi. Gara molto equilibrata, quella disputata in terra bolognese, con le due formazioni che si scambiano per ben 16 volte il comando del match: gli ospiti salgono a +9, ma a 5’ dalla sirena sono i padroni di casa avanti di un punto, prima che Caiti, Levinskis e Bertolini chiudano i conti.