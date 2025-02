Ilgiorno.it - Scampata al femminicidio. Scatta la raccolta fondi:: "Non sei sola, rinascerai"

Doppiamente vittime. Di chi le ha maltrattate e di un sistema che, nonostante la buona volontà di tanti operatori e di qualche misura messa in campo, non riesce ancora a consentire a tutte le donne vittime di violenza di tornare (o cominciare) ad essere indipendenti e libere. A monte, si parte già da uno squilibrio, perché reddito e occupazione non sono le stesse: in generale, in Lombardia, le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, circa 10mila euro all’anno. Per chi è vittima di violenza, le conseguenze si amplificano. Una realtà ben nota a chi opera nei centri antiviolenza, come quelli bresciani. Lo raccontano Moira Ottelli (Centro Butterfly) e Catia Piantoni (rete di Daphne) che, tra le donne prese in carico nel territorio, hanno quattro ragazze tra i 20 e i 32 anni che non hanno potuto iniziare o proseguire gli studi universitari a causa della violenza domestica subita.