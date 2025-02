Ilgiorno.it - Scala di Milano, il debutto di Barbara Berlusconi: insediato il nuovo Cda

, 17 febbraio 2025 – Si èilCda delladi. Nove in tutto i membri, con presidente il sindaco diGiuseppe Sala. Regione Lombardia ha indicato come membro del consiglio, oggi al suo. La terzogenita di Silvioha preso il posto di Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha nominato i due consiglieri che spettano al governo (l’ex presidente Rai Marcello Foa e dell'ex vicepresidente della Lombardia Melania Rizzoli). Per la Camera di Commercio c’è stato l’ingresso di Diana Bracco, ex presidente di Assolombarda e di Expo. Confermati invece per fondazione Cariplo il presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, per Eni l'ad Claudio De Scalzi e per Allianz l'ad e direttore generale Giacomo Campora.