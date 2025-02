Sbarchi in calo rimpatri in crescita Il governo canta vittoria sull’immigrazione e avverte i prefetti | Espellete più clandestini – Il video

Leggi su Open.online

Il Protocollo Italia-Albania? Non si tocca. Parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento alla Conferenza deie dei questori d’Italia presso la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno. In materia di contrasto all’immigrazione illegale, secondo la premier, ilnon dimentica «l’impegno sulle soluzioni innovative» come «il protocollo Italia-Albania», che «ilè determinato a portare avanti proprio e soprattutto alla luce dell’interesse e del sostegno mostrato da sempre più nazioni europee». «Noi – ha assicurato Meloni – siamo determinati a trovare una soluzione ad ogni ostacolo che appare non solo perché crediamo nel protocollo ma anche perché rivendichiamo il diritto della politica di governare secondo le indicazioni dei cittadini, il dovere della politica è di assumersi le sue responsabilità, ildei flussi migratori è ovviamente una questione sulla quale l’indicazione che arriva dalla maggioranza dei cittadini è molto chiara e i cittadini ci chiedono di fermare l’immigrazione illegale perché l’immigrazione illegale produce insicurezza, mancata integrazione, incapacità di garantire lo stato di diritto e anche perché l’immigrazione illegale di massa è la prima nemica della migrazione legale».