Liberoquotidiano.it - Sbadiglio e urlo selvaggio: una sconcertante Ornella Vanoni da Fabio Fazio | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo a Che tempo che fa, il programma condotto dasu Nove, la puntata è quella di domenica 16 febbraio. Si è appena concluso il Festival di Sanremo 2025, che ha visto il trionfo di Olly con la sua Balorda Nostalgia. E dasi rivivela kermesse dell'Ariston. Tra i modi in cui la si rivive, ecco idiche guarda Sanremo sul divano insieme a Colapesce e Dimartino. "Ho anche portato tutti i Kleenex, ragazzi. Metti che piango. Oooh! Parlo con voi", esordisce la. Uno spasso, una gag dopo l'altra. "Se conosco Tony Effe? No, io non conosco nessuno". Quindi le immagini mostrano quanto accaduto durante la performance dei The Kolors: Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, si alza dal divano e s ne va. Dimartino spiega: "Lorenzo si prende male coi The Kolors".