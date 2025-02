Panorama.it - Saturday Night Live compie 50 anni

ha celebrato il suo 50ºversario con uno speciale evento trasmesso in diretta dalla storica sede dello Studio 8H al Rockefeller Center di New York. La serata ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui attuali ed ex membri del cast, nonché ospiti illustri che hanno contribuito al successo dello show nel corso dei decenni.Lo storico evento è stata inaugurato da Steve Martin, veterano presentatore dello SNL, che ha intrattenuto il pubblico con un monologo ricco di ironia sull'invecchiamento e sulla storia del programma. Durante il suo intervento, Martin è stato affiancato da John Mulaney e Martin Short, creando momenti di grande comicità. Un episodio particolarmente esilarante ha visto Short, nei pdel «Steve Martin canadese», essere portato via da attori travestiti da agenti dell'ICE, suscitando l'ilarità generale.