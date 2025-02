Anteprima24.it - Sarno, la polizia arresta l’autore dell’incendio al Comune

Tempo di lettura: < 1 minutoFinisce in carcere il trentacinquenne che lo scorso venerdì mattina 12 febbraio, ha approfittato dell’orario di apertura degli uffici deldiper introdursi all’interno e dare fuoco ad alcuni faldoni custoditi in un armadio nei pressi dei bagni. Le fiamme che si erano propagate rapidamente avevano messo in pericolo i presenti e reso necessaria l’evacuazione dell’edificio e la chiusura del palazzo di città. Il gesto dell’uomo era una chiara ritorsione dopo che una sua richiesta ai servizi sociali e al segretariato sociale era stata respinta nei giorni precedenti. Già gravato da numerosi precedenti ora dovrà rispondere del reato di incendio doloso e di porto di armi e oggetti atti ad offendere in quanto a utilizzato un liquido infiammabile per generare l’incendio negli uffici dei servizi sociali situati al primo piano deldisolo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni.