Sarah Toscano, la "dichiarazione d'amore" per Matteo Berrettini: "Ti amo". E lui reagisce così

Se fossimo su un campo da tennis, questo sarebbe un ace.si è esposta nei confronti diin un’intervista concessa a Style Magazine. Alla domanda: “Se entrassecosa gli diresti?” la cantante ha risposto: “Ti amo“., reduce dall’ultimo Festival di Sanremo dove ha presentato il brano “Amarcord”, è anche una grande appassionata di tennis, sport che ha praticato in passato da semi-professionista, dunque non stupisce l’ammirazione per il giocatore. Ma quel che ha fatto scattare l’applauso generale da parte degli utenti sui social è stata un’altra battuta diha infatti replicato alla clip con un ironico: “Solo perché non mi conosce”, e, malgrado la giovanissima età (ha 19 anni, ndr), si è fatta avanti con uno sfrontato: “Si può sempre rimediare”.