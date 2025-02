Santorini trema ancora Terremoto di magnitudo 51 nelle Cicladi | 14mila scosse in 15 giorni

Quotidiano.net - Santorini trema ancora. Terremoto di magnitudo 5,1 nelle Cicladi: 14mila scosse in 15 giorni

Atene, 17 febbraio 2025 – Un nuovodi5,1 della scala Richter si è verificato alle 09:49, ore locali, con epicentro nel braccio di mare tra l'isola greca die quella di Amorgos, nell'arcipelago delle, riporta l'emittente statale Ert. Ilsi è verificato a 23 km a sud-sud-ovest della località di Arkesini, ad Amorgos. Solo 3 minuti prima è stato registrato un altrodi4,2. Da più di quattordici, le due isole sono interessate da uno sciame sismico inedito, da quando la Grecia ha iniziato a compiere i rilevamenti sismici. epa11876573 A cordon in a small street over the cliffs of the volcanic caldera of the almost evacuated village of Oia onisland, Greece, 05 February 2025. Due to a wave of seismic activity near, the municipality advised the emptying of water from swimming pools, banned all construction work and forbid access to the Athinio port, except when ships are docking.