Casertanews.it - Santarpia 'sfida' la sentenza: "Lo scioglimento lo decido io, ricorrerò fino in Cassazione"

Leggi su Casertanews.it

Dopo ladel Tribunale di Napoli Nord che ha dichiarato l'incompatibilità del sindaco di Frignano, Lucio, il primo cittadino non ci sta e annuncia battaglia legale. "Ho già tutto pronto per fare ricorso in Appello e andrò avanti – afferma –. Non mi fermerò, farò - se servirà -.