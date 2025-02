Puntomagazine.it - Sant’Agnello. Via Belvedere riaperta al transito di pedoni e macchine

Leggi su Puntomagazine.it

Il Sindaco: «Intervento estremamente complesso. Zona più fragile del previsto. Ora carreggiata a metà per il passaggio di. I lavori continueranno»È nuovamente aperta da stamattina via, la strada dei Colli di Fontanelle che lo scorso 19 ottobre è stata interessata dal cedimento di un versante a seguito degli straordinari fenomeni meteorologici di quel periodo.«Nonostante le tante criticità emerse – spiega il Sindaco del Comune diAntonino Coppola – sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza che hanno permesso stamattina di rendere accessibile alparte della carreggiata.È stato un lavoro estremamente complesso perché la zona interessata si è rivelata più fragile del previsto e per gli operai è stato difficile lavorare soprattutto nella fase iniziale.