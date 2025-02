Anteprima24.it - Santa Maria a Vico, il fiuto di Attila: il cane antidroga dei carabinieri tra i banchi dell’Ettore Majorana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, dopo il suono della campanella, che per gli alunni segna l’inizio delle attività didattiche, presso l’istituto d’Istruzione Superiore “Ettore” di, sono giunti idella compagnia di Maddaloni e della locale Stazione con a seguito unità cinofila di Sarno (SA) per un’attività di prevenzione.I militari dell’Arma, d’intesa con la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Pina Sgambato, hanno eseguito dei controlli sia all’esterno che all’interno di quel complesso scolastico, lungo i corridoi, nei bagni, nelle aule e negli spazi comuni frequentati dagli studenti, senza che siano state rilevate criticità.“”, così si chiama ildell’unità cinofila dei, ha annusato gli zaini e idegli alunni di molte classi, segnalando in qualche caso al conduttore di aver fiutato tracce e/o odori di stupefacenti, senza però, di fatto, trovare alcuna sostanza.