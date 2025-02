361magazine.com - Sanremo, le donne si schierano l’una a favore dell’altra: non c’è spazio per la rivalità

Nella cinquina dei finalisti non c’era una donnaL’hanno notato in tanti, nella cinquina dei finalisti di2025, non c’era nemmeno una donna. Cinque uomini a testimonianza, come ha spiegato Giorgia nello speciale di Domenica In di Mara Venier che forse ci sono ancora dei retaggi culturali difficili da scardinare.L’argomento è stato oggetto di discussione, ma soprattutto di riflessione, proprio nel programma domenicale. A dispetto di quello che si dice sempre, lehanno dimostrato solidarietà femminile.Leggi anche: La rabbia di Tony Effe: “Per meè finito”. Cosa è accaduto?Le artiste hanno mostrato appoggio a Giorgia e soprattutto hanno avuto parole per difendersi e a vicenda e hanno respinto qualsiasi rumors dio ostracismo.Elodie l’unica che ha parlato chiaramente di un problema dellenel panorama musicale, lei ha scelto la lingua della verità.