Ilgiorno.it - Sanremo, insultano Chiara Ferragni e Fedez “impazzisce” fuori dalla discoteca: il video dei bodyguard che lo trascinano via

Milano – Unpubblicato domenica mostrain atteggiamento aggressivoda unadi. Secondo la ricostruzione fatta dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha ripubblicato le immagini su Instagram, il rapper stava reagendo a qualcuno che ha insultatoed è stato trascinato via da alcune. Nel filmato si vede il cantautore, reduce dal quarto posto ottenuto al Festival di, che urla a qualcuno mentre viene allontanato da una guardia del corpo: non è chiaro se sia una delle sueo un addetto alla sicurezza della. Il titolo del, pubblicato inizialmente su TikTok, è “per”. Alla fine della sequenza, si sente una ragazza dire: “Si è incazzato? Per quello che ha detto ‘me la dà?’”.