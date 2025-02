Tvzap.it - “Sanremo”, Giorgia riceve il Tapiro da “Striscia”: poi le parole a sorpresa su Olly (VIDEO)

News Tv. Durante la puntata di stasera, lunedì 17 febbraio 2025, dila Notizia, Valerio Staffelli consegnerà ild’oro adopo l’esclusione dell’artista tra i primi cinque classificati della 75esima edizione del Festival dinon ha vinto la kermesse musicale, nonostante i pronostici la dessero per favorita. In compenso, la cantante ha vinto il suo primod’oro. Cos’ha detto a Valerio Staffelli? Qual è stato il suo commento su? (Continua dopo le foto)Leggi anche:2026, bye bye Carlo Conti? La proposta: tre donne alla conduzione, ecco chiLeggi anche: “Uomini e Donne”, terribile incidente per il famoso tronista: l’auto completamente distruttasi commuove a “”Dopo essere stata per tutta la settimana la favorita dai pronostici e dagli scommettitori, e dopo aver conquistato il premio nella serata dedicata ai duetti e alle cover,si è classificata al sesto posto al Festival di, lasciando molti di stucco.