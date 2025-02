Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, Elodie a Domenica In denuncia i soliti circolini privati: un quadro poco incoraggiante

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Giovanni MDicevo proprio ieri che la 75esima edizione del Festival diè stata abbastanza piatta. Oggi,, devo fare un passo indietro (e devo dire finalmente!).Come ogni edizione che si rispetti, dopo la finale del festival della canzone italiana, tutti a casa di Mara Venier, aIn. Mancavano all’appello tre cantanti, ma qualcuno, più di tutti, si è fatto sentire:. Questo è avvenuto durante lo scambio – non proprio tiepido – tra la cantante romana e il giornalista Davide Maggio. Il punto di caduta è stato nel momento in cui le ha chiesto chi le avesse strappato il vestito. Insomma, non proprio edificante come domanda, in quanto quello che sembrava volesse dimostrare è chesi fosse scomposta per un vestito e a mio avviso – così facendo – a denigrarla.