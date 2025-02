Gossipnews.tv - Sanremo È Stato Un Disastro! Il Duro Sfogo di Kekko dei Modà!

Leggi su Gossipnews.tv

Dopo il Festival diSilvestre non le manda a dire: il leader deisi sfoga duramente. Ecco che cosa è successo!L’esperienza deial Festival disi è rivelata un vero e proprio percorso a ostacoli. Il leader della band,Silvestre, ha affrontato la competizione con grande determinazione nonostante un infortunio, ma il risultato finale non èquello sperato. Dopo la fine della kermesse, il cantante ha condiviso sui social unoamaro, facendo il bilancio di una settimana che, a suo dire, è stata tra le più difficili della sua carriera.Prima ancora di salire sul palco dell’Ariston,ha dovuto fare i conti con un problema inaspettato: una brutta caduta dietro le quinte gli ha causato una contusione al torace. Nonostante il dolore, ha scelto di non ritirarsi e di portare avanti la sua esibizione con i