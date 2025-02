Secoloditalia.it - Sanremo di destra? La sinistra “orfana” dei suoi “compagni” si attacca al patriarcato e alla “noia”

Leggi su Secoloditalia.it

Nel meraviglioso circo ideologico dellaitaliana, dove ogni elemento del reale deve piegarsinarrazione progressista, ora persino il festival della canzone è diventato un covo di reazionari. E così spunta il solitormismo di Fanpage, Repubblica ea cantante: «È undi, perché l’Italia è un Paese di». Come dire: gli italiani votano male e ascoltano anche la musica sbagliata. Delirio puro.Lae la solita pretestuosa caccia alle stregheMa non basta: la caccia alle streghe ha colpito Simone Cristicchi, reo di aver portato una canzone sulla madre malata di Alzheimer. Troppo “conservatore” per gli intellettuali da salotto, che avrebbero preferito l’ennesima invettiva sociale gridata in tonalità minore. A strapparsi le vesti, Annalisa Cuzzocrea che bolla il brano come «una versione peggiorativa del mammismo».