Sanremo, all'uscita della discoteca qualcuno offende Chiara Ferragni. Ira di Fedez, trascinato via dai bodyguard - Il video

Leggi su Open.online

Provocatodi un locale aha quasi sfiorato la rissa con un passante reo di aver offeso l’ex moglie. A commentare il, che rimbalza su TikTok, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia: «Ilè stato fatto fuori dallaMorgana a, ore 4.00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è un sistema innescato che oggi non si può per fermare». Il filmato è stato diffuso solo a Festival chiuso. Ieri, durante l’ospitata da Mara Venier a «Domenica in»aveva parlato di una settimana dura, perché forse oltre alla gara canora era anche arrivata la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano a proposito del pestaggio nei confronti del personal trainer Cristiano Iovino.