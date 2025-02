Gqitalia.it - Sanremo 2026 per ora ha più incognite che certezze

Finito un festival, è normale dedicarsi almeno 48 ore di detox, ma un pensiero curioso sull'edizione successiva scappa lo stesso. Quindi, come immaginarsi?Quello del 2025 non si è chiuso benissimo. O meglio, dipende da che prospettiva lo si guarda. Diciamo che la classifica ha reso il pubblico dell'Ariston molto rumoroso, figuriamoci quello a casa. Questione di fandom delusi. E di metodi di conteggio dei voti che, dal loro punto di vista, avrebbe penalizzato gli artisti che erano in testa fin dall'inizio.Anche la conduzione, ritenuta troppo impegnata a fare in modo che le esibizioni finissero entro un certo orario, quindi un po' frettolosa e fredda, ha ricevuto qualche critica. E poi, c'è anche una delicata questione di tempo e di tempistiche, perché se la kermesse mantenesse il posto che occupa a calendario da un po', andrebbe a sovrapporsi con le olimpiadi invernali di Milano - Cortina.