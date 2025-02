Lapresse.it - Sanremo 2026: Ipotesi di slittamento del Festival per Milano-Cortina

Per la prossima edizione deldinon sarà possibile utilizzare le tradizionali date della prima decade di febbraio perché dal 6 al 22 febbraiosi terranno i Giochi Olimpici di.Le date ipotizzabili per ildiQuindi la data ipotizzabile potrebbe essere 24-28 febbraio, anche perché dal 6 al 15 marzoci sono i Giochi Paralimpici di. Ovviamente, la decisione non può essere presa prima che si pronunci il Consiglio di Stato sul ricorso alla decisione del Tar della Liguria sul bando del prossimo