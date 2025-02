Donnapop.it - Sanremo 2025, le canzoni delle donne erano davvero più brutte di quelle degli uomini?

La storia che sul podio dinon sia arrivata nessuna donna semplicemente perché lenon fossero abbastanza belle sarebbe vera se non esistesse un problema sistemico. Vale a dire: se l’industria musicale non fosse così radicalmente maschilista, allora il problema sarebbe da attribuire allevarie Giorgia, Noemi, Elodie e così via. Ma, siccome un problema c’è, ed è profondo, allora forse la questione non è legata alla qualità dei brani.Non solo: è sbagliato anche dire che un problema effettivamente ci sia, ma che quest’anno sia andata così perché ledeboli. Quello che è successo quest’anno non può prescindere da quello che succede ogni anno (se parliamo specificamente di) e ogni giorno (se ci rivolgiamo all’industria musicale tutta).