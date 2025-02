Sanremo 2025 la rivolta calabrese | Brunori in vetta al televoto troppi voti persi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Post inferociti, screenshot di tentativi di voto non andati a buon fine, congetture e sospetti. I fan calabresi diSas non ci stanno e, dopo il verdetto che ha incoronato Olly vincitore del 75mo festival di, difendono il loro beniamino cosentino intavolando una protesta social – e non solo- che sale .