Sanremo 2025 Kekko dei Modà | Non mi faccio umiliare l' ultimo terremoto

"La sconfitta, essendo una gara la accettiamo, ma non accetto invece di farmidavanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo". Clamoroso sfogo didei, dopo la fine della 75esima edizione del Festival di. Il gruppo ha portato sul palco dell'Ariston il brano "Non ti dimentico". Ma la canzone ha diviso stampa e telespettatori. Da qui l'amarezza dell'artista: "È stata una settimana durissima, forse la più dura della carriera, ma arrivare acon un San Siro soldout e mollare alla prima difficoltà, sarebbe stato davvero poco rispettoso nei confronti di tutte quelle persone che ci stavano aspettando". In effetti, a quanto si evince dai dati il televoto avrebbe premiato i. Tuttavia, la stampa li avrebbe penalizzati.