Lookdavip.tgcom24.it - Sanremo 2025: il podio dell’eleganza femminile e maschile

Cala il sipario sull’edizionedel Festival di: cosa resterà? Canzoni a parte, i look dei protagonisti entrano nella storia del costume. Dall’attesa co-conduzione di Bianca Balti, con relativi abiti spettacolari, alle frizzanti proposte del trio composto da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, passando per Alessia Marcuzzi nella serata finale, quest’anno ce n’era da guardare sul palco dell’Ariston per gli appassionati di moda. E per quanto riguarda gli artisti in gara? Ecco ildi Lookdavip. IlRose VillainCome nell’edizione 2024, anche quest’anno al terzo posto del nostrotroviamo Rose Villain. I capelli blu della cantante restano una costante ma il registro stilistico è cambiato: adesso è più maturo ed è. mono-brand. A partire dal green carpet, Rose si è affidata sempre a Fendi, sfoggiando un mood diverso ogni sera.