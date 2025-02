Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, I Sansoni sono la sorpresa di PrimaFestival e ora arrivano al cinema

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

loro ladel. Con la loro intelligente ironia e le letterine scritte a Carlo Conti, isiritagliati uno spazio – seppur breve, forse troppo – all’interno della striscia che per una settimana ha tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 poco prima dell’inizio delle serate del Festival di. Il duo di attori e comici, nonché fratelli nella vita, Federico e Fabrizio Sansone, ha fatto irruzione sul piccolo schermo nella vetrina più importante della stagione tv, quella di, e ora è pronto a lasciare il segno anche sul grande schermo con “E poi si vede”. Il film in uscita il 27 marzo è stato scritto da Ie diretto da Giovanni Calvaruso. La pellicola racconta uno spaccato dell’Italia di oggi. Tre ragazzi hanno l’obiettivo di vincere il concorso per un posto da impiegato nell’ufficio legale del Comune.