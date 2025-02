.com - Sanremo 2025, di Olly il videoclip più visto su YouTube

Il video di Balorda nostalgia, brano con cuiha vinto il Festival di, è il piùdella settimana su, Giorgia è prima tra le performance live e la cover sul canale RaiIl Festival disi è concluso con la vittoria di: suo il video musicale più ascoltato, numero uno in tendenza in Italia e canzone più ascoltata durante l’ultimo giorno di. Giorgia invece primeggia tra le performance live e la cover più viste sul canale RAI di. Arrivati alla chiusura, i video musicali e le performance ufficiali suhanno collezionato ben 65 milioni di visualizzazioni in questa settimana sanremese.vince il FestivalI risultati delle cover. La performance di Skyfall di Giorgia e Annalisa è la cover più vista del festival disul canale RAI di