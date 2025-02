Sanremo 2025 Conti | Sorpreso da top 5 Amadeus? Siamo in buoni rapporti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Conin ottimi. Cisentiti, come facevo io quando faceva lui il festival, cifatti 'in bocca al lupo', i confronti, con grande serenità, non c'è competizione tra noi". A dirlo, dopo gli ascolti da record diè il direttore artistico del festival Carlo, stasera .