Sanita': Tiero (Fd'I), fondi per Pet a ospedale Santa Maria Goretti nel Lazio

Il finanziamento assicurato dalla Regione, per quasi mezzo milione di euro, per la Pet dell’di Latina “rientra nel piano degli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, ristrutturazione e implementazione del parco tecnologico dei nostri presidi”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Sviluppo economico della Regione, Enricodi Fratelli d’Italia.“Prosegue dunque il rafforzamento delle strutture sanitarie della provincia di Latina – aggiunge -. Mi preme ricordare che nel complesso saranno disponibili 20 nuove apparecchiature, di cui 18 gia’ collaudate. Tra queste abbiamo tre angiografi, nove ecotomografi, una gamma camera Tac, un mammografo, un sistema cardiologico fisso e due Tac.Sempre per quanto concerne le apparecchiature, sottolineo che solo nell’ultimo periodo sono stati installati strumenti di ultima generazione.