Romadailynews.it - Sanita’: Aurigemma, ospedale e territorio, importante confronto con tutti attori protagonisti

“Sono importanti questi incontri su tematiche delicate e complesse. Nel caso specifico, dobbiamo avere una visione globale d’insieme per integrare l’con il(quindi, DM 70 e DM77). Dobbiamo portare avanti una giusta programmazione che tenda a rafforzare laterritoriale, cercando quindi anche di ridurre gli accessi in”.Lo dichiara in una nota il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello, intervenuto oggi al convegno “I professionisti sanitari: la sfida della tecnologia nel percorso d’integrazione tra DM 70 e DM 77”, organizzato dall’associazione “L’altra”.Non dimentichiamo che, “stando ai dati, buona parte degli accessi nei pronto soccorso e’ improprio. Quindi, per rafforzare laterritoriale – si legge -, adesso una occasione strategica e’ rappresentata dal Pnrr – Missione 6.