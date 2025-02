Ilrestodelcarlino.it - Sanguinetti salva l’Andrea Costa. Buona la prima per coach Vecchi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fidenza 83 Andrea87 FULGOR FIDENZA: Galli, Valsecchi 19, Cortese ne, Restelli 13, Scardoni ne, Scattolin, Diarra 3, Valdo 27, Bellini 3, Ranieri, Alì 16, Manè 2. All. Bizzozi. UP ANDREAIMOLA: Fazzi 5, Pavani ne, Benintendi ne, Toniato 6, Filippini 15, Klanjscek 21, Chiappelli 14, Martini 6, Raucci ne,14, Zedda 6. All.. Arbitri: Suriano e Pulina. Note: parziali 23-25; 37-42; 55-67. Tiri da due: 13/26; 24/46. Tiri da tre: 15/37; 8/20. Tiri liberi: 12/14; 15/19. Rimbalzi: 33; 37. FIDENZA (Parma) Con undecisivo,supera Fidenza e ritrova una vittoria che scaccia i pensieri negativi dell’ultimo periodo. Il play bolognese riscatta l’amaro finale di sabato scorso ed è glaciale protagonista in un finale di gara che premia un’Up che per larghi tratti di gara si è mostrata superiore a Fidenza, sia davanti (bene i veterani) che dietro con la zona proposta dache apre con una vittoria la sua nuova avventura biancorossa.