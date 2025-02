Ilgiorno.it - San Giuliano, raccolte 600 firme: "Più regole sulle antenne del 5G"

Oltre 600per chiedere una maggiore regolamentazione delledel 5G, con apposite disposizioni emesse dal Comune in affiancamento alle normative generali. Il comitato spontaneo nato dopo l’installazione di un ripetitore nel cortile dell’oratorio di via De Nicola prosegue la sua attività per tenere alta l’attenzione sul tema delle onde elettromagnetiche e dei loro possibili effetti sulla salute. Da mesi è in corso una petizione per chiedere al Comune l’adozione di un regolamento in materia e l’acquisizione di un apparecchio omologato per la misurazione delle emissioni, "in modo da poter monitorare costantemente tutti gli impianti", rimarcano dal comitato. L’ultimo banchetto per infoltire le adesioni è stato organizzato nel fine settimana, in concomitanza col mercato di via Campoverde; un ulteriore appuntamento potrebbe essere ospitato nei prossimi giorni al Parco Nord.