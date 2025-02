Lanazione.it - San Donato di carattere. Decide un rigore in avvio

SANGIOVANNESE 0 SANTAVARNELLE 1 SANGIOVANNESE (3-5-2) - Patata; Fumanti (21’ st Gianassi), Chelli, Santeramo; Pertica (29’ st Lombardi), Nannini, Pardera (14’ st Cenci), Foresta (24’ pt Della Spoletina), Pertici; Rotondo (14’ st Nieri), Gaetani. A disp: Barberini, Vietina, Bargellini, Arrighi. All. Bonura. SANTAVARNELLE (3-4-2-1) - Leoni; Croce, Falconi (40’ st Maffei), Cellai; Carcani, Borgarello, Pecchia (29’ st Dema), Purro; Segni (14’ st Senesi), Gistri; Manfredi (18’ st Gubellini). A disp: Tampucci, Cecchi, Menga, Bianchini, Pazzagli. All. Bonucelli. Arbitro: Roberto De Paolis di Cassino (Angelo Di Curzio e Carlo Silvano di Civitavecchia) Marcatori: 6’ pt rig. Borgarello (SD) Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Bonura, Croce, Gubellini, Carcani, Patata. SAN GIOVANNI - Col minimo scarto il Sanespugna il Fedini e guadagna tre punti d’oro in chiave salvezza.