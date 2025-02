Ilfattoquotidiano.it - Salva-Milano, all’assemblea che boccia la legge: “Basta condoni e sanatorie, i cittadini vanno protetti dalla speculazione”

“Le città non sino con i. Le città sino proteggendo le persone”. È questo il grido di allarme lanciato dalle decine di realtà e movimenti per il diritto all’abitare che hanno partecipatodel Social Forum dell’Abitare al Leoncavallo di. Un luogo simbolo delle lotte sociali non solo milanesi ma di tutta Italia, anch’esso a rischio sgombero a causa delle dinamiche che vedono come protagonisti “l’inserimento dei grandi fondi immobiliari” come spiega Daniele Farina del Leoncavallo. Dinamiche che ormai attraversano tutta l’Italia e non solo. Lo racconta l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau così come l’antropologa Chiara Cacciotti che ha scritto un libro sull’occupazione romana di Santa Croce/Spin Time Labs “Qui tutto è abitato” (Ed. Ombre Corte).