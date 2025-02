Oasport.it - Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi ha dato fuoco alle polveri! La doppietta di Sapporo alza l’attesa verso i Mondiali di Trondheim

Francamente, chi ama ilcon gli sci, a volte odia. Una clamorosa contraddizione? Sì, ma fino a un certo punto. Perché, di tanto in tanto, il fenomenale nipponico sa farsi “detestare”, dando l’impressione di essere un accidioso. Se è in giornata, allora sa essere sublime e superiore alla concorrenza. Come avvenuto, per la prima volta quest’inverno, atra sabato e domenica.Ecco perché viene da odiarlo. Sai che potrebbe fornire uno spettacolo perenne, ma semplicemente non ne ha voglia. Ti fa rabbia, insomma. Perché potrebbe, ma non vuole. D’altronde questo è un tratto tipico dei virtuosi. Tale è il Concorde di Hachimantai, un artista prestato alcon gli sci. Dotato di un talento smisurato, ma proprio per questo poco incline all’abnegazione. Può permettersi di vivere di rendita, almeno sino a un certo punto.