Ilfattoquotidiano.it - Salta il progetto Parma: esonerato Pecchia. Da Tudor a Cioffi, i possibili sostituti

La decisione è stata presa a malincuore, perché ilera su base pluriennale, con un contratto rinnovato di recente (era ottobre) fino al 2027. Ma Fabio, alla fine, è statodal. Fatale è stata per l’allenatore l’ultima partita, persa 1-0 contro la Roma, figlia di una prestazione tanto incolore quanto confusionaria: questa mattina, dopo una riunione tecnica, la dirigenza ha comunicato la decisione che presto sarà ufficializzata.Il rendimentoEppure di pazienza, ma soprattutto fiducia, nei confronti dell’allenatore ce n’è stata parecchia. Anche di fronte a un rendimento che nelle ultime sette partite è stato tragico: 2 soli punti in totale, su 21 a disposizione, e quattro sconfitte consecutive che hanno minato la consapevolezza di un gruppo giovane e di belle speranze, a cui forse manca un po’ di leadership per poter risolvere situazioni complicate.