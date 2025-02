Salt Bae sbarca a Milano, ma il lancio social è un inno alla Sicilia (di Cosa Nostra) – Il video

Leggi su Open.online

Ci siamo. Come ampiamente preannunciato,Bae. Il macellaio turco diventato milionario con i suoi locali vip si accinge a tagliare il nastro del suo nuovo, esclusivo locale – altri ne apriranno presto pure a Roma e Napoli. Eppure il suo arrivo in Italia sembra segnato da una gaffe macroscopica. Già perché nelregistrato daper “scaldare i motori” si lascia andare al più trito e ritrito degli stereotipi sull’Italia: celebra lo stile spaghetti-mandolino.. e pure lupara. E così mette in sottofondo alil canto popolareno «C’è la luna ‘n menzu o mari», amatissimo dmafia e reso celebre in tutto il mondo da Il Padrino, dove a intonare la canzone – come si vede nello stralcio riportato qui sotto – è niente meno che la signora Corleone. Non esattamente il migliore degli auspici per l’avvio di tre nuove ambiziose attività al nord, centro e sud Italia.