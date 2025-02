Zon.it - Salerno, stalking e minacce alla famiglia: anziano condannato a 8 mesi di carcere

Un uomo di oltre 80 anni è stato nuovamentea ottodi reclusione pernei confronti del figlio e della nuora. La sentenza, emessa dCorte d’Appello di, conferma le accuse mosse nei confronti dell’, il quale avrebbe perseguitato la coppia tra il 2017 e il 2018, fino a tempi più recenti.Secondo l’accusa, l’uomo non avrebbe accettato il fatto che i due non gli avessero dato un nipote, arrivando a tormentarli condi morte. La sua condotta ossessiva si sarebbe manifestata più volte nel corso degli anni, fino a raggiungere episodi più recenti, persino in tribunale, dove avrebbe reiterato le intimidazioni, guadagnandosi così un’ulteriore denuncia e un nuovo procedimento penale.Le indagini hanno rivelato che l’si appostava ripetutamente sotto casa della coppia, osservandoli e generando in loro un grave stato di ansia e paura, al punto da costringerli a cambiare abitazione per sfuggire alle sue persecuzioni.