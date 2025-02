Calcionews24.com - Sacchi: «Tornare in panchina? Non sono matto, la verità è questa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Arrigo, ex allenatore, sulle voci su un possibile ritorno in. Tutti i dettagli in merito alla scelta Arrigo, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle voci su un suo possibile ritorno inIN– «State scherzando? Al calcio ho dato tutta .