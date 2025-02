Ilnapolista.it - Sacchi: «Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero»

Arrigotorna in panchina? L’ex tecnico del Milan e della Nazionale starebbea un sorprendente ritorno. Lo ha detto all’Adn Kronos:«Stodiad, in. Ne ho tante (offerte, ndr). Ma se farlo innon lo so. Perché io voglio troppo bene a questo Paese, solo che ho un difetto, dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri».: “Dopo Lazio-Napoli dico che il Napoli è pienamente in corsa, stanno facendo un miracolo”Arrigoscrive il suo commento per la Gazzetta dello Sport. Del Napoli di Conte scrive:Il Napoli ha la forza, le energie e le qualità per rimettersi in piedi ea pedalare come ha fatto in precedenza.