Juventusnews24.com - Sacchi sorprende: «Potrei tornare ad allenare! Sono tentato dalle proposte che mi sono arrivate». L’annuncio del tecnico

di Redazione JuventusNews24, ex allenatore del Milan, potrebbealla guida di una squadra di calcio 24 anni dopo l’ultima volta: le sue paroleCome un fulmine a ciel sereno. È arrivata così l’intervista che Arrigoha concesso all’Adnkronos. A far scalpore non è tanto l’aver rilasciato il contenuto in sé, ma la notizia che l’ex allenatore del Milan, nonché CT della Nazionale ha rilasciato. 24 anni dopo l’ultima esperienza in panchina a Parma, l’ex rivale della Juventus potrebbead– «a fare l’allenatore.molto. Ho ricevuto diverse offerte sia da club italiani che stranieri».Leggi su Juventusnews24.com