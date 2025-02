Terzotemponapoli.com - Sacchi: Ritorno in Panchina

Il leggendario tecnico ha svelato una decisione inattesa. Dopo 24 anni di pausa,è pronto a riprendere in mano una squadra. La rivelazione è arrivata in un’intervista all’agenzia Adnkronos.Una Nuova Opportunitàha dichiarato: “Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero”. La scelta non è semplice. Il tecnico, noto per la sua schiettezza, ha ammesso di avere molte idee.Tuttavia, ha lasciato intendere che il palcoscenico italiano potrebbe non essere la sua prima opzione., L’Eredità del MilanIl nomeè sinonimo di innovazione e successi.Ha reso grande il Milan alla fine degli anni Ottanta e all’inizio dei Novanta.Quella squadra ha segnato una svolta nel calcio italiano ed europeo.Il suo impatto è ancora oggi oggetto di ammirazione e studio.