Internews24.com - Sacchi, la clamorosa rivelazione: «Sto pensando di tornare ad allenare! Italia? Ho tante proposte…»

di Redazione, la: «Stodiad! In? Hoproposte.» Le parole dell’ex tecnico su un possibile ritornoArrigotorna in Serie A? Questa laindiscrezione che arriva dopo le stesse parole dell’ex tecnico del Milan, che ai microfoni di Adkronos, ha rivelato la sua intenzione dia sedersi in panchina. Le sue parole:LE PAROLE– «Stodiad, ino all’estero. Proposte? Ne ho. Ma se farlo innon lo so. Perché io voglio troppo bene a questo Paese, solo che ho un difetto: dico quello che penso e quindi a volte devo dire quello che penso di noi. E questo mi dispiace dirlo. E quindi cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna.