Sacchi fa dietrofront | Non torno ad allenare vi spiego

L’ex commissario tecnico dell’Italia e allenatore del Milan ha escluso un suo riin panchina: ha fatto retromarciaRiin panchina? Ma siete pazzi! Arrigofae chiarisce meglio le sue dichiarazioni riportate dall’Adnkronos che avevano fatto molto rumore.fa: “Nonad, vi” (LaPresse) – Calciomercato.itNelle dichiarazioni all’agenzia, l’ex commissario tecnico dell’Italia ad Usa94 si diceva pronto a tornare ade raccontava di chiamate ricevute da diversi parti del mondo, come Argentina, Brasile e Spagna. Ora, in un’intervista a ‘Gazzetta.it’ fa retromarcia e parla di equivoco in merito alle sue parole.L’ex allenatore del Milan chiarisce: “Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a settantotto anni, come posso pensare di tornare in panchina? Non sono mica matto”.