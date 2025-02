Internews24.com - Sacchi, arriva la smentita: «Tornare in panchina? Non sono matto! Tutto un equivoco…»

di Redazionela: «in? Nonun equivoco.» Le parole dell’ex tecnicoA poche ore dalle voci che giravano su suo presunto desiderio diin, Arrigo, ex allenatore di Milan e Nazionale, ha smentito. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport.IN– «State scherzando? Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a settantotto anni, come posso pensare diin? Nonmica».LA VERITA’ – «È frutto di un equivoco. Ho semplicemente mandato un messaggio a Galliani nel quale gli ho detto che, se avesse bisogno di un aiuto per il Monza, io sarei disponibile. Ma non certo per fare l’allenatore. Ioriconoscente a Galliani, come al presidente Berlusconi, perquello che hanno fatto per me».