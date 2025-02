Inter-news.it - Sabatini: «Inter, ci sono alcuni segnali allarmanti»

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, negli studi di Pressing, Sandroha parlato dell’attuale momento dei nerazzurri. SCONFITTA – Sandro, noto giornalista sportivo, al termine della partita tra Juventus e, ha parlato della sconfitta dei nerazzurri all’Allianz Stadium. Queste le sue parole: «A tratti, la Juventus è stata entusiasmante, mentre nel secondo tempo l’è stata molto deludente. Cid’allarme molto evidenti per l’, soprattutto attorno a Calhanoglu e Lautaro Martinez, che ha sbagliato due occasioni clamorose. Anche Taremi non è riuscito a leggere un passaggio chiaro verso Barella o Lautaro Martinez, che avrebbero avuto la possibilità di andare direttamente in porta. In questa, anche Kolo Muani potrebbe giocare. Non credo ci sia una vera e propria crisi per l’